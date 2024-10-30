ريال بيتيس يمدد عقد الزلزولي حتى 2029
أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني تمديد عقد مهاجمه المغربي عبدالصمد الزلزولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن العقد الجديد الذي وقعه مع الزلزولي يمتد حتى شهر يونيو 2029.
وشارك اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، مع ريال بيتيس في 51 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.
ويحتل نادي ريال بيتيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد (18 نقطة)، ويلتقي مع جيفورا غدا /الخميس/ في الدور الأول من بطولة كأس ملك إسبانيا.
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