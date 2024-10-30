نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الهلال ضد الاتحاد.. قرعة نارية لربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي (دور الـ8) لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى هذا الدور بعد تخطيها مرحلة ثمن النهائي، وهي فرق: الرائد، الفيحاء، التعاون، الهلال، الجبلين، الاتحاد، الشباب، والقادسية.

مواجهات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين

أظهرت نتائج القرعة مباريات قوية، كان أبرزها مواجهة الهلال والاتحاد، التي تعد من أقوى مواجهات هذا الدور.

وقد ودع فريق النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البطولة في دور الـ16، بينما يعد فريق الجبلين الممثل الوحيد لدوري الدرجة الأولى "يلو" الذي تأهل إلى دور الثمانية، مواصلًا بذلك مشواره في البطولة.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

الفيحاء ضد الشباب على ملعب الشباب.

ضد على ملعب الشباب. الرائد ضد الجبلين على ملعب الرائد.

ضد على ملعب الرائد. الهلال ضد الاتحاد على ملعب الهلال.

ضد على ملعب الهلال. التعاون ضد القادسية على ملعب التعاون.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الثمانية على يومي 6 و7 من شهر يناير المقبل.