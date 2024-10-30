"مجاور" يزور المجاهدة" فرحانة" بمنزلها بالعريش ويؤكد على تشكيل لجنة لاختيار حي باسمها لتنفيذا لتوجيهات الرئيس (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، المجاهدة فرحانة بمنزلها بحي الضاحية بمدينة العريش، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ونوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قامت به المجاهدة في خدمة الوطن خلال فترة احتلال سيناء.

وأكد المحافظ على تشكيل لجنة تضم أعضاء من ديوان عام المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية والشخصيات العامة لاختيار الحي الذي يتم تسميته بإسم المجاهدة فرحانه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشار إلى ان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء قام بتكريم نجلها عبد المنعم ابراهيم الخميس الماضي لبلوغه السن القانونية وتميزه خلال فتره عمله بديوان عام المحافظة.