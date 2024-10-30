أخبار مصرية

"مجاور" يزور المجاهدة" فرحانة" بمنزلها بالعريش ويؤكد على تشكيل لجنة لاختيار حي باسمها لتنفيذا لتوجيهات الرئيس (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، المجاهدة فرحانة بمنزلها بحي الضاحية بمدينة العريش، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ونوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قامت به المجاهدة في خدمة الوطن خلال فترة احتلال سيناء.

 

WhatsApp Image 2024-10-30 at 9.26.55 PM

 

WhatsApp Image 2024-10-30 at 9.26.54 PM

 

وأكد المحافظ على تشكيل لجنة تضم أعضاء من ديوان عام المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية والشخصيات العامة لاختيار الحي الذي يتم تسميته بإسم المجاهدة فرحانه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

يشار إلى ان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء قام بتكريم نجلها عبد المنعم ابراهيم الخميس الماضي  لبلوغه السن القانونية وتميزه خلال فتره عمله بديوان عام المحافظة.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا