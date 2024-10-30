الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار الساعات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أول منخفضات فصل الخريف 2024، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة يوم الخميس علي غرب البلاد، وتمتد الجمعة والسبت إلي باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت هيئة الأرصاد: غدا الخميس تتأثر البلاد بتكون بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية على مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتدخفيفة إلى جنوب الوجه البحري).

ويوم الجمعة يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية قد تكون غزيرة أحياناً علي مناطق متفرقة من (السواحل الشماليةالغربية وشمال الوجة البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الاحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.