نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن راشد يدعو للاحتفال بيوم العلم في الأول من نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بيوم العلم، ودعا الوزارات والمؤسسات في الدولة إلى الاحتفال بهذه المناسبة برفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر.

وقال عبر منصة "إكس": الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم.. نحتفي براية الوطن.. نحتفي برمز دولتنا.. وسر قوتنا.. ومصدر فخرنا.. علم دولة الإمارات العربية المتحدة..

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر هذا العام في الساعة الحادية عشر صباحًا في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة".

وأضاف: "وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة … مناسبة نعبر فيها عن حبنا لهذا الوطن.. وولائنا لهذا العلم.. وعزمنا المتجدد أن تبقى راية اتحادنا خفاقة عالية تعبر عن عز ومجد ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة".