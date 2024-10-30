نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيطرة اللاعبين العرب على ميركاتو الأهلي والزمالك في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أغلق اتحاد الكرة باب القيد الصيفي في الساعات الماضية، استعدادًا للموسم الكروي 2024-2025، حيث برزت سيطرة اللاعبين العرب في سوق الانتقالات، خاصة في صفوف الأهلي والزمالك.

في الفترة الأخيرة، اتجهت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، نحو التعاقد مع اللاعبين العرب، بعد فترة من الهيمنة الأفريقية على قائمة الأجانب.



أتم مسؤولو الأهلي تعاقدهم مع المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري لتعزيز صفوف الفريق، في ظل إصابة التونسي علي معلول ورحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

لينضم الثنائي الجديد إلى رضا سليم وسام أبو علي، المتواجدين في قائمة الأهلي حاليًا.

وكان الأهلي قد ضم رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ثم وسام أبو علي في يناير من الدوري السويدي.

وفي خطوة أخرى، اقترب الأهلي من التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان من فرينكفاروسي المجري، ليكون اللاعب العربي السادس في قائمة الأحمر.

الزمالك

من جهته، استطاع الزمالك استعارة المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان الفرنسي، لمدة موسم مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

تسعى إدارة الزمالك أيضًا للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، ولكن المفاوضات لم تكتمل بعد. كما فاوضت أيضًا لضم المغربي كريم البركاوي، مهاجم الرائد السعودي، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب اعتذار اللاعب لظروف شخصية، ما يجعله قريبًا من تجديد عقده مع ناديه.

تؤكد مفاوضات الزمالك مع اللاعبين المغاربة أنه يتبع نهج الأهلي في الاهتمام باللاعبين العرب، بينما يبدو أن اللاعبين الأفارقة يغيبون عن الصورة في سوق الانتقالات الحالية.