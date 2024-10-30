الأهلي يعلن جاهزية خالد عبد الفتاح للمباريات

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن اللاعب تماثل للشفاء نهائيًّا وتعافى من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات مؤخرًا.

الأهلي يعلن جاهزية خالد عبد الفتاح رسميا

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في المران كاملًا اليوم، بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له مؤخرا.

ويخوض الفريق تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمحدد لها السبت المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.