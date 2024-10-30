نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال وبريستون في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، مواجهة أرسنال وبريستون نورث إند، على أرضية ملعب ديبديل، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".

جيسوس يقود هجوم أرسنال أمام بريستون في كأس الرابطة الإنجليزية

وقد أعلن الإسباني ميكل أرتيتا تشكيل الجانرز، وجاء كالتالي:-

•حراسة المرمى: سيتفورد.

•خط الدفاع: زينشينكو - كيور - ساليبا - تيمبر.

•خط الوسط: ميرينو - جورجينيو - نوانيري.

•خط الهجوم: مارتينلي - جيسوس - ستيرلينج.

بينما أعلن الإنجليزي بول هيكنبوتون، تشكيل فريق بريستون، وجاء كالتالي:-

•حراسة المرمى: ودمان.

•خط الدفاع: ليندسي - هيجهيس، ستوري.

•خط الوسط: بوتس - ليتسون - وايت مان - جينزين - كيسلر.

•خط الهجوم: ريس - سام جرينوود.

ونجح أرسنال في الوصول إلى الدور الـ 16، بعد تحقيق الفوز على نظيره بولتون وانديررز في دور الـ 32، بخمسة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، حقق بريستون مفاجأة كبرى بالفوز على فولهام في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومن المقرر، أن تذاع مواجهة الجانرز وبريستون عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد لمواجهات كأس الكاراباو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة "bein sport HD 5".