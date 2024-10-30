نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة خاصة لجمهور الزمالك.. أول تعليق من نبيل دونجا بعد أزمته الأخيرة في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب نبيل عماد "دونجا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن امتنانه لجماهير النادي عقب انتهاء أزمته الأخيرة.

ونشر دونجا عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "الحمد لله.. شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمهم المستمر. جماهير الزمالك دائمًا تظهر معدنها الأصيل في الأوقات الصعبة."

كما وجه الشكر لزملائه في الفريق ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، مشيرًا إلى وقوفهم بجانبه ودعمهم له، مضيفًا: "الزمالك بالفعل عائلة واحدة، ولنا عودة."

في سياق آخر، عاد ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد "دونجا"، ومصطفى شلبي، إلى القاهرة بعد تجاوز أزمتهم الأخيرة التي حدثت خلال مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.