مهاجم الأهلي يتحدى أهداف رونالدو

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أحمد جودة - القاهرة - عبر مهاجم الأهلي إيفان توني عن رغبته في تسجيل أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو قائد النصر في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنه يريد أن تصبح جدة باللون الأخضر بعد مواجهة الاتحاد في مباراة قمة.

انتقل توني (28 عامًا) إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برنتفورد، وسجل ثلاثة أهداف في ست مباريات بالدوري بينما سجل رونالدو مهاجم النصر ستة أهداف في سبع مباريات.

وأبلغ توني رابطة الدوري السعودي اليوم الأربعاء: "أضع دائمًا أهدافًا لنفسي وأتمنى الوصول لها. الإعلام يسألني ما هي؟ لكنني أُفصح عنها عندما أحققها بنهاية الموسم".

وتابع: "أتمنى اللعب بمستوى جيد وتسجيل الأهداف ومساعد الفريق على تسجيل الأهداف".

وبسؤاله عما إذا كان سيسجل أهدافًا أكثر أو أقل من رونالدو قال إنه يتمنى التفوق على مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وأضاف "أتمنى التسجيل أكثر منه. لكي أكون صريحًا، أضع تركيزي مع نفسي ولا أنظر لما يفعله الآخرون. رونالدو لاعب كبير بلا شك لكنني أنظر لنفسي وما الذي أستطيع فعله جيدًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه المحلي الاتحاد في قمة جدة غدًا الخميس خلال "أسبوع الدريبيات" الذي استحدثته رابطة الدوري، ويأمل المدرب ماتياس يايسله في تحسن نتائج الفريق بعدما جمع 11 نقطة فقط بعد ثماني مباريات.