موعد مباراة الأهلي القادمة فى إنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - يترقب فريق الأهلي مواجهة قوية في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ، ليحصد المارد الأحمر كأس بطولة القارات الثلاث.

ويلعب الأهلي يوم 14أو 15 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال مع الفائز من مواجهة بطل كأس ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي.

وفاز الأهلي على العين بثلاثية سجلها وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ليضرب المارد الأحمر موعداً يوم 14 ديسبر المقبل في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالعاصمة القطري الدوحة ، مع الفائز من مواجهة بطل كأس ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي.

وبذلك يحصد الأهلي كأس "نص الأرض" بعدما فاز بلقب بطل أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ وأدار المباراة ، طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت وعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، و كوجوك زورباي حكما رابعًا ، وتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ضم تشكيل النادي الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، أحمد نبيل كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

فيما جاء تشكيل العين كالتالى ، خالد عيسي في حراسة المرمى وإيريك وكوامي أوتون وفابيو كاردوسو وبندر الأحبابي وبارك يونج ويحيي نادر وبلاسيوس ومحمد عباس وكاكو وسفيان رحيمي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ محاولاً التسجيل المُبكر مُستغلاً الدعم الجماهيري الكبير للفريق في استاد القاهرة ، وهدد الأهلي مرمى الضيوف أكثر من مرة في أول 15 دقيقة أخطرها عن طريق حسين الشحات ورامي ربيعة وتعامل حارس العين خالد عيسى بشكل جيد مع هذه الفرص وأنقذها ببراعة.

ورغم سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء ، بدأ فريق العين ينشط هجومياً تدريجياً ويقود أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وأنطلق إيريك بهجمة سريعة من ناحية اليسار ومرر كرة عرضية لم تجد من يقابلها لتضييع هجمة خطرة للضيوف في الدقيقة 26.

كثّف الأهلي ، هجماته على مرمى الضيوف وانطلق امام عاشور بهجمة سريعة من وسط الملعب وأرتكب دفاع العين خطأ كبير بعدما أعاد أحد لاعبي الدفاع الكرة إلى حارس المرمى ليتدخل وسام أبو علي ويثسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 31 ببراعة.

بعد الهدف نشط أداء العين بشكل واضح ، وهدد مرمى الأهلي لكن دفاع الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي تعاملوا بشكل جيد مع هذه المحاولات كما شن لاعبي الأهلي أكثر من هجمة على مرمى الضيوف إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط واضح بحثاً عن هدف ثاني ، وأسفر الضغط الأهلاوي عن هدف رائع من جملة جيدة بين وسام ابو علي إلى طاهر محمد طاهر الذي مرر كرة رائعة إلى أمام عاشور الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 بشكل رائع ، بعد الهدف حاول العين تعديل النتيجة .

حاول العين العودة إلى المباراة بأكثر من هجمة لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد وسدد امام عاشور تسديدة قوية تصدى لها حارس الضيوف وحوّلها إلى ضربة ركنية.

وكثف العين هجومه في الدقائق الأخيرة وأنقذ رامي ربيعة ومحمد الشناوي فرصتين خطرتين للضيوف ، وفي الدقيقة 80 شارك عمرو السولية بدلاً من أحمد نبيل كوكا كما شارك عمر كمال عبد الواحد بدلاً من حسين الشحات.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية مُستمرة من العين لتسجيل هدف أول وسط دفاع قوي من الأهلي وهجمات مُتباعدة من لاعبي الفريق الأحمر ، وشارك أشرف داري وأفشة بدلاً من ياسر إبراهيم كما شارك أفشة بدلاً من امام عاشور ، وسجل داري الظهور الرسمي الأول مع الأهلي بعد الإنتقال له هذا الصيف من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

ومن أول لمسة لـ عمر كمال عبد الواحد يحتسب له الحكم التركي ضربة حرة مباشرة نتيجة عرقلته داخل منطقة جزاء الفريق الإماراتي وسدد أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بعد الهدف يتواصل الأداء الهجومي للأهلي وشارك عمر الساعي في أول ظهور رسمي لعدة لحظات ثم ينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي وينتظر الأخير الفائز مباراة نصف نهائي كأس انتر كونتينتال يوم 14 ديسمبر المقبل بالدوحة أمام الفائز من بطل ليبرتادوس وباتشوكا المكسيكي.