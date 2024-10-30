نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة نقاشية.. أمينة خليل تكشف عن كواليس مشوارها الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أمينة خليل عن كواليس مشوارها الفنى، وبدايتها مع يوسف شاهين، وكذلك عن حبها لأفلامه وتعلقها بها وذلك خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائى، ويشاركها الحوار أسماء جلال وعلي قاسم.

أمينة خليل تكشف عن كواليس أعمالها الفنية

وقالت أمينة خليل: فيلم شقو كان من أصعب الأعمال التى قدمتها، مؤكدة أنها واجهت العديد من التحديات خلال تجسيدها للشخصية، وخضوعها لتدريبات مُكثفة بإشراف مدربتها جيهان النصر، المخرج كريم السبكى منحنى الثقة، وكان داعم كبير لي أثناء تصويرى للفيلم، ونجاحى فى هذا الدور المُعقد.

أمينة خليل اشتغلت كومبارس مع يوسف شاهين

واضافت أمينة خليل: رحلة الممثل وطريقه طويل للغاية، ولن أنسى في حياتي حين كنت أجلس في كرافان سقفه مخروم، وكنا بنقعد 50 واحد في الكرافان، مُضيفة: ابتديت مع يوسف شاهين وأنا كومبارس، وكنت بحلم أقف في لوكيشن أفلام يوسف شاهين، لأنى من عشاق أفلامه، وحققت حلمى.

أحدث أعمال أمينة خليل

ومن ناحية اخري، فيلم "إكس مراتي" يعد أحدث أعمال أمينة خليل، يظهر هشام ماجد بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الأجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق، بينما تظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر.

كما تشارك في بطولة فيلم "شماريخ" الذي عرض في دور العرض يوم 7 ديسمبر 2023، والفيلم تشارك في بطولته أمينة خليل مع آسر ياسين ويشارك بطولته خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

اخر اعمال أمينة خليل

وكان اخر اعمال أمينة خليل هو فيلم "شقو" الذي شاركت في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.