نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام توتنهام في كأس الكاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رود فان نيستلروي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الكاراباو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام توتنهام

حراسة المرمى: بايندير.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: كاسيميرو، أوجارتي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم؛ زيركزي، أليخاندرو جارناتشو؛ راشفورد.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الكاراباو، كما سيتم بث مباراة مان يونايتد ضد توتنهام عبر قناة beIN Sports 4.

