نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد وجوميز يستقر على بديل دونجا أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 30- 10- 2024 في السطور التالية:

حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة إقامة مباراة ودية بين النادي الأهلي وفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال طارق قنديل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم يتم الإعلان عن أي مباراة مع ريال مدريد ولو حدث سيتم الإعلان عن ذلك رسميا من قبل النادي.

وتابع طارق قنديل: لدينا مشكلة أن مجلس إدارة الأهلي هو جزء من جمهور الأهلي، ولذلك لا نغضب ولا نزعل من جمهور النادي الأهلي.

وأكمل عضو مجلس إدارة الأهلي: جمهورنا هو السند الرئيسي لنا وجزء كبير من الأداء هو وجود الجمهور وتشجعيه على مدار المباراة، والأهلي فريق متكامل والجميع أولادنا والأهم روح الفريق والكل أدى ما عليه.

واختتم طارق قنديل: الأهلي يشرف مصر في المحافل العالمية وليس المحلية والإفريقية فقط، والكل كان يتحدث عن فوزنا ببطولة نصف الدنيا وهو فخر لمصر.

جوميز يستقر على بديل دونجا أمام البنك الأهلي

أكد الإعلامى محمد الليثي أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي.

وقال الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " ان جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري".

وتابع: "محمد شحاتة سيكون بديل دونجا في مباراة الجمعة وليس زياد كمال وتم تغيير استراتيجيته والاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أول ظهور لثلاثي الزمالك بعد انتهاء الأزمة

يستعد ثلاثي نادي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، للعودة إلى القاهرة في الخامسة مساء بعد قرار العفو عنهم، مما ينهي الأزمة التي نشبت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري بالإمارات.

وظهر الثلاثي في أثناء مغادرة الإمارات برفقة حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، في الثانية عصر اليوم الأربعاء.

وقد خرج الثلاثي من نيابة أبوظبي صباح اليوم، بعد أن أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، قرارا بالعفو عنهم، بحضور حسين لبيب والدكتور حسام المندوه وأحمد خالد حسانين.

