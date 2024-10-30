مدبولي: نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية بقطاعات الصناعة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التصنيعية، مع تحديد أولويات واضحة للفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد.

وتناول مدبولي أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي أصبح محط اهتمام العالم أجمع، مؤكدًا أن لمصر فرصًا كبيرة للنمو في هذا المجال، مستندًا إلى موقعها الجغرافي الفريد، حيث تشكل المساحات الصحراوية الواسعة فرصة مثالية لتوليد الطاقة المتجددة، لا سيما من الشمس والرياح.

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة تصنيع مستلزمات هذه الصناعة الحيوية كجزء من الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما ألقى مدبولي الضوء على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحظى باهتمام متزايد من الحكومة، قائلًا إن رغم بعض التوجهات السلبية حول هجرة الشباب المصري إلى الخارج، إلا أنه أكد أن وجود عدد كبير من هؤلاء الشباب في المؤسسات العالمية والإقليمية يمثل تجسيدًا لقوة مصر الناعمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بقدرة الشباب المصري على الإسهام الفعال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويعكس روح الابتكار والإبداع المتجذرة في المجتمع المصري.