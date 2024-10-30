نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهندس محمد قداح رئيسا لاتحاد صيد الاسماك بالتزكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لكل مجتهد نصيب.. تكملة لانجازات مجلس إدارة اتحاد صيد الاسماك

وفي إطار إنتخابات الاتحاد المصرى لرياضة صيد الاسماك تم غلق باب الترشيح اليوم وفاز بالتزكية الرئيس الحالي لمجلس الإدارة المهندس محمد قداح للدورة الرابعة علي التوالي منذ عام ٢٠١٢ . وفاز أيضا بالتزكية علي منصب نائب الرئيس السيد مسعد ابو الرجال..



وسيتم إنتخابات علي منصب العضوية وسيتتافس ستة أعضاء سيتم إختيار خمسة أعضاء وهم

المهندس/ هشام فريد

أ/ ماجد بطرس

قبطان/ ادهم اليماني

أ/ احمد رجب

أ/ وليد لطفي

أ/ عمرو ابراهيم

مما يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد صيد ستقام في الرابع من ديسمبر المقبل وعدد االاعضاء الذين لهم حق الحضور (١٠) أندية وهم:

الزهور والمعادى وهليوبوليس وصيد الدقي و طنطا ويخت الإسكندرية وسبورتنج والجمارك والبحرى اليوناني