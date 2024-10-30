نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. ثنائية فتوح وبنتايك تظهر لأول مرة أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في افتتاحية مباريات الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025.

ثنائية فتوح وبنتايك

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعه المقبل ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل على أرضية ملعب ستاد السلام الدولي.

من جانبه علم موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للدفع بالثنائي أحمد فتوح والمغربي محمود بنتايج أمام البنك الأهلي.

ويدرس المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الدفع بالدولي أحمد فتوح في مركز الجناح أمام البنك الأهلي على أن يكون المغربي محمود بنتايك ظهيرًا أيسرًا.

وفي نفس السياق حرص المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على إعطاء تعليمات فنية خاصة لفتوح وبنتايك خلال مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.