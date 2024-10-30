أخبار اليمن : عدد شهداء لبنان يرتفع إلى 2822

عدد شهداء لبنان يرتفع إلى 2822
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2822 شهيدا و12937 مصابا منذ أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس، اسفرت عن 30 شهيدا و165 جريحا".
وشن العدوان الإسرائيلي اليوم أكثر من 15 غارة على قرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل، حيث طالت الغارات الأحياء السكنية في المدينة ومنها تلال رأس العين، وعمشكي، والعسيرة، وطريق الكيال، ومدخلي بعلبك الشمالي والجنوبي.
يذكر أن الكيان الإسرائيلي كان قد وسع منذ 23 سبتمبر الماضي غاراته، لتشمل أغلب مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأ توغلا بريا في جنوبه، متسببا باستشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
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