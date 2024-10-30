العالم اليوم - أسهم أوروبا تنخفض بضغط من نتائج أعمال محبطة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - هبط المؤشر الرئيسي للأسهم في أوروبا واحدا بالمئة عند الإغلاق، الأربعاء، ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر، وذلك بعد أن قاد قطاعا التكنولوجيا والتعدين هبوطا أوسع نطاقا للسوق في أعقاب بيانات أرباح مخيبة للآمال من الشركات وبعض البيانات الاقتصادية المهمة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.3 بالمئة وفي طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر خلال الجلسة. وهبط قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات تصنيع الرقائق، أكثر من اثنين بالمئة. وانخفض سهم مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية (كابجيميني) ستة بالمئة بعد تقليص توقعاتها للإيرادات في 2024 لثاني مرة هذا العام. وأنهى قطاع الموارد الأساسية سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متأثرا بفقد سهم شركة (أنغلو أمريكان) أربعة بالمئة بعد قول رئيس شركة بي.إتش.بي إن الشركة عدلت عن الاستحواذ على شركة التعدين البريطانية.

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