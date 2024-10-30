وزير المالية: تعديل الإقرارات الضريبية للممولين من 2020 إلى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أوضح أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة تهدف إلى إنهاء النزاعات الضريبية القديمة التي تشكل عبئًا على الممولين، من خلال إقرار تسهيلات مبتكرة تعزز مبدأ الثقة بين الوزارة والممولين.

وأكد كجوك أن هذه التسهيلات تشمل جميع الممولين، حتى أولئك الذين لم يسجلوا بعد، بحيث يتم دعوتهم للتسجيل وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر.

وأضاف الوزير أن الممولين المنتظمين لديهم أيضًا فرصة لتصحيح أوضاعهم، حيث يمكنهم تعديل أي إقرارات ضريبية من الفترة بين 2020 و2023، في حالة نسيان تقديم إقرار أو مواجهة أي مشكلة تتعلق بالنظام، تشجع الوزارة الممولين على تقديم التعديلات اللازمة.

وشدد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بالتعامل بجدية مع جميع الطلبات المقدمة، دون فرض أي عقوبات، في إطار مساعيها لتوفير بيئة أعمال ملائمة، تدعم نمو الاقتصاد وتساهم في تحقيق الاستقرار المالي.