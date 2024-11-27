العالم اليوم - اتفاق لبنان.. متى تبدأ الـ60 يوما التي تنسحب خلالها إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر اتفاق لبنان.. متى تبدأ الـ60 يوما التي تنسحب خلالها إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأربعاء، ثارت التساؤلات بشأن موعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه جنوبي لبنان.

وصباح الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه سيظل منتشرا في مواقعه جنوبي لبنان، طبقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وطلب من سكان الجنوب عدم العودة إلى منازلهم حتى تحديد موعد لذلك.

وحسب بنود الاتفاق التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما، مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل، لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.

لكن متى تبدأ الـ60 يوما؟

حسبما قال مصدر أميركي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قد يبدأ الأربعاء، أي في نفس يوم بدء سريان الاتفاق.

وأوضح المصدر: "سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان تدريجيا، وقد يبدأ الأربعاء تحت غطاء جوي كثيف".

وأضاف: "سيشمل ذلك أيضا إزالة العشرات من الأعلام الإسرائيلية التي وضعها جنود الجيش الإسرائيلي على المواقع التي استولوا عليها في الأراضي اللبنانية".

وقال المصدر إنه "خلال فترة الشهرين هذه ستبدأ قوات الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب، وهذه عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها أو خلال أيام".

و"في نهاية الـ60 يوما سينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل، لكن قبل ذلك بكثير سيكون هذا انسحاب تدريجي في عدة مناطق يتواجد بها"، وفق الصحيفة.

وكان الجيش اللبناني قال في بيان، الأربعاء، إنه يستعد للانتشار جنوبي البلاد، لبدء مهمته في المساعدة على ضمان صمود وقف إطلاق النار.

كما طلب الجيش من سكان القرى والبلدات الحدودية تأجيل عودتهم إلى منازلهم لحين انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك.