أخبار اليمن : الامين المساعد يواسي آل زين

الامين المساعد يواسي آل زين
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / علي حسن زين الخميسي - رئيس فرع المؤتمر بمديرية خيران المحرق بمحافظة حجة، وكافة افراد الاسرة، في وفاة ابن عمه الاستاذ اسماعيل عبدالله شعبين زين ، اثر حادث غرق هو واولاده الستة في وادي مور .
وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..
مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد المتوفين جميعا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
"انا لله وانا اليه راجعون".
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