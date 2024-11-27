العالم اليوم - بري يدعو لانتخاب رئيس لبنان بعد تجاوز "اللحظة الأخطر"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللبنانيين إلى الإسراع لانتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرق"، مؤكدا تجاوز "لحظة تاريخية هي الأخطر"، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وفي خطاب متلفز، قال بري: "علينا استدعاء كل عناوين الوحدة من أجل لبنان"، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ليست للمحاكمة.

ودعا رئيس البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرّق".

وبدأ صباح الأربعاء سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع استمر عاما ونيّف وأسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وبعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، قال بري: "نحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرّت على لبنان، مهددة شعبه وتاريخه وثرواته (...) نحن بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادة لبنان".

وقال بري: "لبنان كان وما يزال بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية (...) لبنان دخل مرحلة جديدة مع اتفاق وقف النار".

وناشد بري كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة، ووجّه شكره إلى من ساهم في وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مؤكّدًا أن هذه الهدنة، ومدتها 60 يومًا، تهدف "لأن تكون دائمة"، محذرًا من أنه لن يسمح "لما تبقى من حزب الله... بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى".