العالم اليوم - محمد بن سلمان وروبيو يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:20 صباحاً - بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء يوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأميركي، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين في بيان إن روبيو ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل دعم حكومة مستقرة في سوريا، وتهديدات جماعة الحوثي اليمنية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأميركية أن روبيو سيلتقي مسؤولين سعوديين خلال وجوده في جدة بين 10 و12 مارس، ويُجري محادثات مع الجانب الأوكراني، قبل زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى السعودية بعد أسابيع.

كانت طائرة روبيو قد حطت، مساء الاثنين، في جدة بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عشية اجتماع بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا حول الحرب في أوكرانيا.