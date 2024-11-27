تطويل الاظافر في يوم واحد ... كيفية تقوية أظافرك والحفاظ عليها

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رياض - احمد صلاح - من الأجل الحفاظ علي أظافرك ومظهر يدك، يجب في البداية العمل علي تقوية الأظافر حتي لا تتشقق او تتكسر، فإن من علامات جمال السيدات الأظافر بمظهرها الذي يعطي المرأه الثقة في جمالها ورشقتها واهتمامها، ومن الرغم الأظافر من علامات الجمال للسيدات الا ان يوجد الكثير منهم يعانون من ضعف اظافرهم وعدم القدرة علي الاهتمام بها، والبعض الآخر قد يلجأون إلى استخدام الهارد جيل للحفاظ علي جمالهم، ولكن سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات الهامة للحفاظ علي مظهر أظافرك في هذا المقال.

الغذاء المناسب لصحة الأظافر

من الواجب أن نتناول الأماكولات التي تحتوي على السيليكون والكالسيوم، والبعض من البروتين، وتناول الأرز البني للحصول علي فيتامين B7، وفول الصويا، والبازيلاء الخضراء، والكثير من المأكولات التي تحتوي علي فوائد غذائية، كذلك بعض المواد التي تحتوي علي فيتامينات او المج كل الغذائي يجب عليك استشارة الطبيب أولا قبل أن تتناولها.

كيفية ترطيب الأظافر

نقوم بوضع المرطب المناسب للبشرة بشكل مستمر علي الأظافر واليدين، وخاصة في ايام الشتاء والحو الجاف، ويجب استخدام المرطب أيضا بعد إستخدام الصابون، يستخدم للأظافر كريب مرطب للبشرة او او كريمات فيتامين E او الفازلين، وعند استخدامهم يتم وضعهم علي الأظافر وفرك الأظافر بلطف بشكل دائري.

العناية المناسبة للأظافر

عدم قص البشرة الموجودة حول الأظافر.

عند قص الأظافر، يجب استخدام مقص اظافر ذي مقبض منحني.

يجب إستخدام طلاء الأظافر يكون خالي من الفورمالديهايد والتولوين وديبوتيل الفثالات.

وعند استخدام مزيل طلاء الأظافر يجب أن يكون خالي من الكحول.

كيفية حماية أظافرك