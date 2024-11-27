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رياض - احمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء تتعرض العديد من الفتيات والسيدات بشرتها إلى الجفاف، وذلك يكون بسبب العديد من العوامل ومن أهمها العوامل الجوية وعدم تناول كمية كافية من الماء في فصل الشتاء، ولذلك تبدأ الكثير من الفتيات للبحث عن طرق طبيعية لترطيب البشرة وتمنعها من الجفاف، ولذلك سنوضح لكم أفضل وصفات طبيعية لمنع جفاف الجلد في الشتاء باستخدام مواد طبيعية.

وصفة الشوفان لعلاج الجفاف

أن الشوفان من المواد الطبيعية التي تحتوي على ألياف تساعد على ذوبان المياه في الجلد، وبذلك فأنها تعمل على ترطيب البشرة خاصة للأشخاص الذي يعانون من جفاف الجلد.

المكونات

القليل من الشوفان المطحون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يمكن وضع القليل من مسحوق الشوفان الناعم.

وأسكب ماء الورد مع المزج للحصول على قوام كريمي.

يوزع على البشرة أو اليدين كما ترغب وتترك لمدة 15 دقيقة.

بعد أن يجف الماسك عليك فركه بلطف، ثم أغسله بالماء الدافئ.

ماسك العسل والليمون

هذا الماسك يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، وينصح بها الكثير من الخبراء، لأن العسل من أكثر المواد التي تساعد على ترطيب البشرة الجافة والليمون يساعد على التفتيح.

المكونات

ملعقة من العسل النحل الطبيعي.

ملعقة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام

نضع المكونات في وعاء صغير ويمزج جيداً.

ثم يوزع على الجلد أو الوجه ولكن بعد أن يتم غسله جيداً.

يترك الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك أغسل الجلد أو البشرة بماء الدافئ.

وداعًا للمعاناة.. وصفات طبيعية لمنع جفاف الجلد في الشتاء احرصي على استخدامها

ماسك الزبادي والكركم لعلاج جفاف الجلد

إذا كنت من الأشخاص المصابين بجفاف الجلد دائمًا في فصل الشتاء، فأن هذا الماسك مناسب لك للغاية ولا تتوقف عن استخدامه.

المكونات

ملعقة من الزبادي البلدي.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

خطوات التحضير والاستخدام