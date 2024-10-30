نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض الفريق البورسعيدي مباراته التي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، خالد الغندور، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد هاشم ، حسن علي، ميدو جابر يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

ستقام هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءا غد الاربعاء على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.