الهلال يعلن عودة ياسين بونو قبل مواجهة النصر المرتقبة في الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية حارس مرمى الفريق المغربي ياسين بونو، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

عودة بونو للتدريبات الجماعية

وجاء في بيان الهلال على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بونو يشارك بالتدريبات الجماعية"، ما يشير إلى عودة الحارس للتدريبات بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل من إصابته التي لحقت بعضلته الخلفية.

وكان ياسين بونو قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب المغرب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، مما تسبب في غيابه عن مباريات الهلال الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري. وقد خضع بونو لبرنامج تأهيلي خاص للتعافي من هذه الإصابة، مما سمح له بالعودة للتدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

مواجهة الهلال والنصر

يستعد فريق الهلال لمواجهة قوية أمام النصر يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

يذكر أن الهلال حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة على فريق التعاون بهدفين دون رد، سجلهما كل من سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، مما يعزز من ثقة الفريق قبل المواجهة القادمة ضد غريمه النصر.