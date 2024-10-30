نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام مونشنجلادباخ بكأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دينو توبمولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مونشنجلادباخ بعد قليل بستاد الأول ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ

وتنطلق صافرة بداية مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، ثيت، براون.

خط الوسط: ايريك، السخيري، لارسون.

خط الهجوم: جوتزه، ايكتيكي، ماتانوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ

تردد قناة دبي الرياضية 2

القمر: نايل سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

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