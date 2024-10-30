وزير المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر والأجور…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة أقدمت على تسهيلات هامة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بهدف دعم الشركات الجديدة وتعزيز سيولتها المالية، لافتًا إلى تعديل آلية سداد الضريبة لتصبح كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل شهر، مما يتيح لأصحاب الأعمال مساحة ووقتاً أفضل لتلبية التزاماتهم المالية، ما يساهم النظام الجديد في تخفيف العبء عن الشركات، إذ أن العميل هو من يتحمل فعلياً هذه الضريبة.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى تغييرات مماثلة في ضريبة الأجور، حيث كان أصحاب الأعمال ملزمين بدفع ضريبة الأجور كل شهر، بالإضافة إلى تقديم إقرارات دورية.

وأكد وزير المالية أنه بموجب النظام الجديد، سيكون بإمكانهم تسوية المبلغ المستحق مرة واحدة سنوياً، مما يسهل عليهم الإدارة المالية ويقلل من التعقيدات المتعلقة بالإجراءات الضريبية.