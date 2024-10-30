نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجهًا رسالة لجمهور الزمالك.. أول تعليق من مصطفى شلبي بعد أزمته الشهيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أزمته الشهيره عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

رسالة مصطفى شلبي

وحرص مصطفى شلبي لاعب الزمالك على توجيه الشكر لجمهور الفريق الأبيض ومجلس الإدارة عبر استوري "انستجرام" منذ قليل.

وقال مصطفى شلبي: "رسالة إلى أعظم جمهور في الكوكب، كلام الشكر لا يوفيكم حقكم. بكل الحب شكرًا على وقفتكم".

وتابع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حديثه قائلا: "المواقف بابين وأنتم كالعادة حاضرين، ممتن لكل شخص حاول يطمن".

واختتم مصطفى شلبي حديثه بالقول: "بشكر مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب، واخواتي لاعبي الفريق. الحمد لله ربنا يحفظ الجميع".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة قد أعلن عن انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك "نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد" المحتجزين في الإمارات بعد نجاح التواصل بين الأجهزة المصرية والإماراتية في إطار العلاقة القوية بين الشعبين.

وعاد ثلاثي الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء رفقة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب حسام المندوه وأحمد خالد حسانين أعضاء المجلس.