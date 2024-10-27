ختام ناجح لبطولة «آيرون مان» العالمية بمحافظة صلالة

صلالة ـ من عوض دهيش:

اختتمت فعاليات النسخة العمانية الثالثة من بطولة «آيرون مان IronMan» الرياضية العالمية التي احتضنتها وجهة هوانا صلالة السياحية في سلطنة عمان. واستحوذت السلطنة والإمارات على المراكز العامة الأولى في تصنيفات أفضل فريق رجالي ونسائي وفريق مختلط، بجانب العديد من الجوائز الفردية في تصنيفات الأعمار المختلفة. بداية من تصنيف أفضل فريق رجالي Men Relay، استحوذت سلطنة عمان على المركز الأول لفريق Team Royal Navy، بينما حصدت الإمارات لقب الوصيف عبر فريق Team United، في حين وضعت السلطنة بصمتها في نفس التصنيف بحصولها أيضا على المركز الثالث وذلك لفريق Team Dream Team. وعلى نفس النهج استحوذت سلطنة عمان على مركزين من الثلاث الأولى في تصنيف أفضل فريق مختلط، فريق Team Iron Forces على المركز الأول بينما جاء المركز الثالث من نصيب فريق Team Barakat، في حين تمكنت العراق من التتويج بلقب الوصيف عبر فريقها Team Baltic Wind. كما تمكنت الإمارات من حجز المركز الأول في تصنيف أفضل فريق نسائي Women Rely وذلك بتتويج فتيات فريقها «Team Splash Rush & Flash» باللقب النسوي الأهم، بينما جاءت آيرلندا بالمركز الثاني في نفس التصنيف عبر فريق Team Sprinting Sirens. واحتضنت هوانا صلالة فعاليات بطولة الترايثلون العالمية للسنة الثالثة على التوالي، شهدت مشاركة 46 دولة وأكثر من 430 متسابقا، من كافة أنحاء العالم، من بينها إطلالة عربية مميزة من قطر والكويت والإمارات والسعودية ومصر، ومشاركات أوروبية، وأسترالية، وآسيوية. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار: «نحن فخورون بتنسيق هذه الفعاليات الرياضية المرموقة في مدينة صلالة وشهدنا نجاحا باهرا وحضورا عالميا غير مسبوق، وإن تعاوننا المستمر مع البلدية وشركائنا مكننا من توفير تجارب عالمية المستوى للمشاركين والجماهير على حد سواء». ومن جانبه صرح المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا، المطورة لمشروعي جبل سيفة وهوانا صلالة: «نحن فخورون بالنجاح المذهل الذي شهدناه في بطولة آيرون مان، والتي تقام للسنة الثالثة على التوالي في هوانا صلالة، يستمر هذا الحدث في النمو على مستوى المكانة والشهرة، مع انضمام 46 جنسية من مختلف أنحاء العالم إلينا هذا العام، مما يعكس الجاذبية العالمية لهوانا صلالة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.