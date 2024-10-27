نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي قمة الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2024-2025.

نتيجة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وتعادل يوفنتوس وإنتر ميلان برباعية لمثلهما في اللقاء الذي لعب على ملعب السان سيرو مساء اليوم.

افتتح اللاعب بيوتر زيلينكسي التسجيل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 20 عدل دوشان فلاهوفيتش النتيجة بتسجيل هدف البيانكونيري الأول بمساعدة من مكيني.

وأردف تيموثي ويا التسجيل بالهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين سجل مخيتاريان نجم إنتر ميلان الهدف الثاني لصالح فريقه.

وشهدت الدقيقة السابعة والثلاثين تسجيل دينزل دومفيرس، نجم الإنتر الهدف الثالث ببراعة في شباك يوفنتوس.

ووضع دينزل دومفيرس الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة.

في حين أضاف كينان يلدز الهدف الثالث والرابع لصالح يوفنتوس في الدقائق 72، 82.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل يرفع السيدة العجوز رصيده إلى النقطة السابعة عشر في الوصافة ويسبقه الأفاعي في المركز الثاني بفارق هدف.