لايبزيغ يصعق فرايبورغ ويعتلي القمة

لايبزيغ يصعق فرايبورغ ويعتلي القمةفاز فريق لايبزيغ على ضيفه فرايبورغ في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت كذلك خسارة بروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ.

ففي المباراة الأولي، نجح لايبزيغ في الفوز على فرايبورغ بنتيجة (3 - 1) بعد أن قلب الطاولة على الضيوف.

وافتتح ريتسو دوان التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة (17)، قبل أن يعوض لايبزيغ تأخره بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق ويلي أوربان ولوتشاريل خيرترويدا ولويس أوبندا في الدقائق (47) و(59) و(79).

وبهذا الفوز، ينفرد لايبزيغ بصدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد (20) نقطة ويحافظ على سجله خاليا من أي هزيمة هذا الموسم، فيما يتوقف رصيد فرايبورغ عند (15) نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعثر بوروسيا دورتموند بالهزيمة أمام مضيفه أوغسبورغ بنتيجة (1 - 2)، ليحتل المركز السابع برصيد (13) نقطة، فيما عزز أوغسبورغ رصيده إلى (10) نقاط في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة في لحظاتها الأخيرة طرد لاعب دورتموند ألموغيرا كابار بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+9).

وفي باقي مباريات الجولة الثامنة التي جرت اليوم، فرض فيردر بريمن التعادل على ضيفه باير ليفركوزن، حامل اللقب، بنتيجة (2 - 2)، وتغلب شتوتغارت على ضيفه هولشتاين كيل بهدفين لواحد، وتعادل فولفسبورغ مع مضيفه سانت باولي سلبيا.