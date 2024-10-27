الرياضة

كامل أبو علي: المصري سيلعب الموسم القادم على ملعبه الجديد في بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

كامل أبو علي: المصري سيلعب الموسم القادم على ملعبه الجديد في بورسعيد 

وقال كامل أبو علي في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "قمنا بتغيير العديد من الأشياء بشأن الملعب الجديد، هناك بطئ بعض الشئ في التنفيذ لكن لا بد من لعب مباريات المصري الموسم الجديد على الملعب".

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "شكلنا لجنة من أجل الاشتركات داخل الاستاد للموسم القادم، وسوف تكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للنادي المصري البورسعيدي وهذا من أجل الأعضاء والجمهور".

وأكمل: "محافظ بورسعيد قام بدعمنا بشكل كبير للغاية، لا يوجد أحد سوف يرفض لعب الفريق على ملعب المصري حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأختتم حديثه قائلًا: "الدولة قامت ببناء الملعب من أجل لعب النادي المصري في بورسعيد، وأعتقد أنه لا يوجد مشكلة في هذا".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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