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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

كامل أبو علي: المصري سيلعب الموسم القادم على ملعبه الجديد في بورسعيد

وقال كامل أبو علي في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "قمنا بتغيير العديد من الأشياء بشأن الملعب الجديد، هناك بطئ بعض الشئ في التنفيذ لكن لا بد من لعب مباريات المصري الموسم الجديد على الملعب".

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "شكلنا لجنة من أجل الاشتركات داخل الاستاد للموسم القادم، وسوف تكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للنادي المصري البورسعيدي وهذا من أجل الأعضاء والجمهور".

وأكمل: "محافظ بورسعيد قام بدعمنا بشكل كبير للغاية، لا يوجد أحد سوف يرفض لعب الفريق على ملعب المصري حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأختتم حديثه قائلًا: "الدولة قامت ببناء الملعب من أجل لعب النادي المصري في بورسعيد، وأعتقد أنه لا يوجد مشكلة في هذا".