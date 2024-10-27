الرياضة

خالد جاد الله: لو كولر تولى تدريب مهمة الزمالك أشك في نجاحه

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جاد الله: لو كولر تولى تدريب مهمة الزمالك أشك في نجاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد جاد الله نجم السابق، عن تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك.

خالد جاد الله: لو كولر تولى تدريب مهمة الزمالك أشك في نجاحه

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الشناوي يستحق حراسة الأهلي بشكل أساسي واستعاد بريقه بشكل كبير للغاية بعد الفوز بالسوبر المصري".

وأضاف: "يحيي عطية الله بدأ يحصل على الثقة ومستواه يتزايد بشكل ملحوظ، كما أن كولر يمنحه الثقة ولذلك منحه فرصة تسديد رملة جزاء أمام الزمالك".

وأكمل: "يوسف أيمن كان خايف ولكن من الواضح ان إمكانياته ممتازة ولكنه سيحتاح وقتا طويلا للانسجام".

وأختتم حديثه قائلًا: "كولر متاح له كل شيء وهذا غير متوفر لجوميز، حيث لو تولى المدرب السويسري تدريب الزمالك أشك في نجاحه، المارد الأحمر يمتلك أكثر من فريق وهو ما يفقده الفارس الأبيض".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا