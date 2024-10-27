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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، عن تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك.

خالد جاد الله: لو كولر تولى تدريب مهمة الزمالك أشك في نجاحه

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الشناوي يستحق حراسة الأهلي بشكل أساسي واستعاد بريقه بشكل كبير للغاية بعد الفوز بالسوبر المصري".

وأضاف: "يحيي عطية الله بدأ يحصل على الثقة ومستواه يتزايد بشكل ملحوظ، كما أن كولر يمنحه الثقة ولذلك منحه فرصة تسديد رملة جزاء أمام الزمالك".

وأكمل: "يوسف أيمن كان خايف ولكن من الواضح ان إمكانياته ممتازة ولكنه سيحتاح وقتا طويلا للانسجام".

وأختتم حديثه قائلًا: "كولر متاح له كل شيء وهذا غير متوفر لجوميز، حيث لو تولى المدرب السويسري تدريب الزمالك أشك في نجاحه، المارد الأحمر يمتلك أكثر من فريق وهو ما يفقده الفارس الأبيض".