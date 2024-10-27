إسعاد يونس: مفيش سن مناسب للزواج.. ولما نقول 30 سنة عانس ده عبث

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة إسعاد يونس بأنه لا يوجد عمر محدد للزواج، وأن وصف الفتيات فوق سن الثلاثين بـ"عانس" هو أمر غير منطقي.

وأكدت أن توقيت الزواج يعتمد على جاهزية الشخص، سواء كان شاباً أو فتاة، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090.

وتابعت إسعاد يونس: في فترات معينة كنا نشعر بعدم اهتمام الآباء بأبنائهم، ووجود عنصر الرعب في البيت، ولكن حاليًا الوضع تغير وأصبح في اهتمام".

ويذكر ان يعرض للفنان إسعاد يونس حاليا مسلسل “تيتا زوزو” الذي يتم عرضة عبر شاشة DMC.

أحداث مسلسل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.