الليلة.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان هاني عادل ضيفا في برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمة الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة الحياة والتي من المقرر عرضة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويكشف هانى عادل خلال اللقاء في البرنامج تفاصيل وأسرار مشاركته في مسلسل “برغم القانون” وكواليس العمل والصعوبات التي مر بها في العمل، بالإضافة إلى أعمالة الفنية والغنائية التى قدمها وأبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره الفني.

أحداث مسلسل برغم القانون

ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الشيقة والذي تدور قصته حول ليلى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وهى محامية من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل يدعى أحمد والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد القس ولديهما ثلاثة أطفال، ومع تصاعد أحداث العمل يختفي أحمد فجأة من حياة زوجته وأولاده، وتشكف أحداث العمل أنه إسمه الحقيقي أكرم وهو متزوج في الأصل من بيريهان والذي تسبب في إصابة شقيقها في عينه بعاهة مستديمة والذي يجسد شخصية شقيقها هو الفنان هاني عادل، وصدر حكم المحكمة ضده، مما دفعه إلى الهروب لـ بورسعيد حتي يسقط الحكم من عليه، وكلفه ذلك 10 سنوات كاملة وطوال هذه السنين تعرف على ليلى وتزوجها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل ب غم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.