موعد صلاه الجنازة على شريفة ماهر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نجل شريفة ماهر، عقب وفاتها موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمانها أمس من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وقال إنه من المقرر تشييع جثمانها اليوم من مسجد بالمهندسين.

يذكر أن آخر أعمال شريفة ماهر مسلسل "عزيز على القلب " عام 2008 مع عدد من النجوم وإخراج هاني اسماعيل وتأليف طارق ريحان.

ممثلة مصرية، ولدت في حي حلوان بمدينة القاهرة في عام 1932، تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات، وعملت بعدها في السينما من خلال الغناء والتمثيل، وعرفت بأدوار الفتاة المتسلطة، ومن أفلامها: (ارحم دموعي، كرامة زوجتي، أعز الحبايب،