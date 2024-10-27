الرياضة

أمير هشام: لم يحدث أي مناوشات بين مجلس الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ذهبوا إلى ستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة مباراة الفريق أمام الزمالك، بالسوبر المصري، مبكرًا والتزموا أماكنهم.

أمير هشام: لم يحدث أي مناوشات بين مجلس الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مجلس الزمالك تواجدوا قبل المباراة بدقائق قليلة جدًا والتزموا أماكنهم، وبالتالي لم يكن هناك مصافحة بين المجلسين، ولكن لم يحدث أي مناوشات".

وأضاف أمير هشام: "بعد المباراة توجه بعض أعضاء مجلس الأهلي إلى مجلس الزمالك وقاموا بالمصافحة ومواساتهم على الهزيمة".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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