نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: لم يحدث أي مناوشات بين مجلس الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ذهبوا إلى ستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة مباراة الفريق أمام الزمالك، بالسوبر المصري، مبكرًا والتزموا أماكنهم.

أمير هشام: لم يحدث أي مناوشات بين مجلس الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مجلس الزمالك تواجدوا قبل المباراة بدقائق قليلة جدًا والتزموا أماكنهم، وبالتالي لم يكن هناك مصافحة بين المجلسين، ولكن لم يحدث أي مناوشات".

وأضاف أمير هشام: "بعد المباراة توجه بعض أعضاء مجلس الأهلي إلى مجلس الزمالك وقاموا بالمصافحة ومواساتهم على الهزيمة".