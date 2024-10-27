كريم الحسيني يحيي ذكرى وفاة والده عبر فيسبوك: "أحبك يا أبي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قام الفنان كريم الحسيني بإحياء ذكرى وفاة والده بطريقة مؤثرة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث نشر مجموعة من الكلمات التي تعكس حزنه العميق وحنينه لوالده الراحل، واصفًا إياه بأنه "أفضل أب".

حيث كتب "عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي… ربنا يرحمك ويغفر لك". وأعرب عن مشاعره الجياشة من خلال دعائه لوالده، حيث قال: "اللهم ارحمه واغفر له تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزيه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون".

كما طلب كريم من متابعيه الدعاء لوالده، قائلًا: "فضلاً وليس أمراً برجاء الدعاء والفاتحة لأبويا وكل غالي رحل عنا يا رب". هذه الكلمات أظهرت مدى الحب والاحترام الذي يكنه كريم لوالده، وعمق الفقد الذي يشعر به.

وأضاف كريم في منشوره: "وحشتني أوي يا أبو كريم "، مما يعكس مشاعره الحقيقية واحتياجه لوجود والده في حياته. هذه الذكرى ليست مجرد يوم عادي بالنسبة له، بل هي لحظة تجسد الحب الأبوي والحنان الذي فقده.



ابرز تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني



تفاعل العديد من المتابعين مع منشور كريم، حيث أبدوا تعاطفهم ومساندتهم له في هذه المناسبة المؤلمة. فقد أثار هذا المنشور مشاعر الحزن والحنين لدى كثير من الناس، مما يعكس تأثير الحب الأبوي في حياتنا، وكيف أن الفقد يمكن أن يترك أثرًا عميقًا في القلوب.

كلمات كريم الحسيني تذكرنا جميعًا بأهمية تقدير الأهل والأحباء، وأن الذكريات الجميلة تبقى خالدة رغم الفراق.

آخر أعمال كريم الحسيني



والجدير بالذكر ان آخر أعمال كريم الحسيني مسرحية كازينو، والتي حازت على اعجاب الجمهور،



تدور أحداث مسرحية كازينو للفنان كريم الحسيني، حول أصدقاء يعيشون داخل كازينو وتتوالى الأحداث والمفاجآت بينهم، والعمل من بطولة مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب.

المسرحية من كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاتة، ديكور محمد عبدالحميد، أزياء مها عبد الرحمن