نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا من غيرك".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من غناء بهاء سلطان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة بعنوان "أنا من غيرك" من فيلم "الهوى سلطان" بطولة أحمد داوود ومنة شلبي، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 6 نوفمبر 2024 وذلك موعدًا رسميًا لعرض فيلم "الهوى سلطان" في جميع دور العرض السينمائي في الوطن العربي.

أغنية “أنا من غيرك” من غناء بهاء سلطان لفيلم "الهوى سلطان

تفاصيل أغنية "أنا من غيرك"

تعد أغنية "أنا من غيرك" من غناء بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

فيلم “الهوى سلطان” من بطولة أحمد داوود ومنة شلبي

صناع وفريق عمل فيلم "الهوى سلطان"

فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

عودة التعاون بين منة شلبي وأحمد داوود

حيث يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داوود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

كلمات أغنية "أنا من غيرك" لبهاء سلطان من فيلم "الهوى سلطان"

و تقول كلمات أغنية "أنا من غيرك":

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها