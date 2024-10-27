فن ومشاهير

نجوم الفن والغناء يقدمون أوبريت "عدي عليا يابن بلدي" أمام الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم احتفالية العائلات والقبائل المصرية بمناسبة انتصارات اكتوبر بالعاصمة الادارية، وقدم مجموعة من النجوم أوبريت غنائي بعنوان "عدي يا ابن بلدي تحدي ورا تحدي" بمشاركة بوسي وتامر عاشور وويجز وحميد الشاعري وبلاك تيما وحكيم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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تفاصيل الأحتفالية


أفتتح الفنان عمرو سعد احتفالية العائلات والقبائل المصرية بمناسبة انتصارات اكتوبر بالعاصمة الادارية وكان قد قامت الفنانة ريم مصطفي التقديم بجانب الفنان عمرو سعد،  و حضر عدد كبير من النجوم الحفل وقامو بالغناء أبرزهم الفنان محمد فؤاد والفنان حكيم والفنانة بوسي  و الفنان حميد الشاعري والفنان ويجز والفنان تامر عاشور وبلاك تيما.  

و كانت الافتتاحية عن تاريخ اجددنا المصرين من وقت دخول الهكسوس مرورا بكل الاحداث حتي ان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم توالت الفقرات حتي غناء الغنان تامر عاشور وباقي الفنانين.


و أيضًا تم عرض أفلام أبطال العائلات والقبائل المصريةمن كل محافظة وانجازتهم بمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

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