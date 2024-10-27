نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة انتر ميلان ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مع نظيره فريق يوفنتوس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، أعلنت إذاعتها بشكل حصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وستنقل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان عبر قناة أبو ظبي 1