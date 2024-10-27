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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بتيشيرت كهربا، عقب الفوز على الزمالك في نهائي السوبر المصري.

خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بتيشيرت كهربا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سألنا كابتن محمد رمضان هل في عقوبه على امام أو أي لاعب مِن من احتفلوا تيشرت كهربا؟ والإجابة كانت لا طبعا وانا سعيد بالروح إلى بين اللاعبين".

وتابع:" كهربا اخطأ وتمت معاقبته والعلاقة بينه وبين زملائه لا يتدخل أحد فيها لأنه شئ خاص بهم ونحترم ذلك".