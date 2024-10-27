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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي طارق رضوان، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد القلعة البيضاء قاسية.

طارق رضوان: عقوبات "كاف" ضد الزمالك قاسية..ولا بد من التقدم بتظلم

وقال رضوان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عقوبات الكاف ضد الزمالك قاسية وغير مفهومة، لا بد أن يكون للزمالك تمثيل في الاتحادات القارية، كيف تكون جائزة السوبر الأفريقي 500 ألف دولار ويوقع الكاف عقوبة 300 ألف دولار على الزمالك؟".

وأضاف: "لا بد أن تكون للزمالك علاقات قوية بالأندية الأفريقية الزمالك يتعرض للظلم من كافة الاتحادات محليًا وإفريقيا بسبب عدم وجود ممثلين له، ولا بد أن يتظلم الزمالك ضد العقوبات الظالمة ويسلك الطرق الشرعية".

وأوضح: "الكاف يدار من خلف الكواليس، ولا بد أن يكون للزمالك ممثل قوي داخل الاتحاد القاري، ويجب أن يحصل جوميز على حقه بعد أدائه المميز في مباراتي السوبر الأفريقي والمحلي".