هالاند يقود سيتي لصدارة البريميرليغ

هالاند يقود سيتي لصدارة البريميرليغفاز فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، على ضيفه ساوثهامبتون 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه إرلينغ هالاند الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء.

وبهذا الفوز، يصعد مانشستر سيتي إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد (23) نقطة، وسينتظر ما ستسفر عنه مواجهة ليفربول ثاني الترتيب برصيد (21) نقطة، في مواجهته أمام أرسنال الخامس برصيد (17) نقطة، في قمة منافسات الجولة التاسعة اليوم الأحد.

في المقابل، تلقى ساوثهامبتون خسارته الثامنة هذا الموسم وتوقف عند المركز التاسع عشر وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وقدم الفريقان مباراة قوية، وأظهر مانشستر سيتي مستوى رفيعا، خاصة في الشوط الثاني، وأضاع العديد من الفرص، ليكتفي بالفوز بهدف وحيد، كما رفع هالاند رصيده إلى (11) هدفا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وفي باقي مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فاز برينتفورد على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل أستون فيلا مع بورنموث بهدف لمثله، وبرايتون مع ولفرهامبتون بنتيجة (2 - 2).