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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي عن القلعة البيضاء.
خالد الغندور: جوميز لن يرحل عن الزمالك وحسام عبد المجيد يستحق الانضمام للمنتخب
أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور ان جوميز مستمر مع الزمالك ولم يطلب الرحيل عن الفريق.
وأشار الغندور إلى أن جوميز يشعر بالسعادة داخل الزمالك ولم يطلب الرحيل كما تردد في الساعات الماضية.
وطالب الغندور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بضم حسام عبد المجيد لاعب الزمالك لصفوف المنتخب بعد تقديم الأخير مستوى جيد وتطوره بشكل ملحوظ.