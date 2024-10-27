وأشار الغندور إلى أن جوميز يشعر بالسعادة داخل الزمالك ولم يطلب الرحيل كما تردد في الساعات الماضية.

أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور ان جوميز مستمر مع الزمالك ولم يطلب الرحيل عن الفريق.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جوميز لن يرحل عن الزمالك وحسام عبد المجيد يستحق الانضمام للمنتخب في المقال التالي

محمد يوسف

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