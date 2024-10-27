العالم اليوم - بعد ضربات إسرائيل.. خامنئي يفتتح حسابا بالعبرية على "إكس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:33 صباحاً - افتتح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حسابا باللغة العبرية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، السبت، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على بلاده.

ويحمل الحساب اسم "Khamenei.ir Hebrew"، وفي النبذة التعريفية كُتب بالعبرية "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وكتب خامنئي في أول منشور له على الحساب الجديد: "بسم الله الرحمن الرحيم"، باللغة العبرية. ويمتلك المرشد الإيراني عددا من الحسابات الرسمية في "إكس"، بلغات مختلفة منها الفارسية والعربية والإنجليزية. وسبق أن غرد خامنئي سابقا باللغة العبرية، موجها رسائل إلى إسرائيل.

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