شاهد.. ريهام حجاج في أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - شاركت النجمة ريهام حجاج، صورًا لها مع زوجها رومانسية، مع متابعيها وجمهورها وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة.

وظهرت ريهام حجاج بفستان طويل سواريه أنيق باللون الأسود، وبه فصوص فضية على كامل الفستان .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام حجاج، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.